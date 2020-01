Homem tenta roubar veículo e é baleado por ex-policial em Porto Alegre

publicidade

Um assaltante foi baleado e ferido ao abordar uma motorista no final da manhã desta quarta-feira, em Porto Alegre. Dois criminosos tentaram roubar um veículo em frente ao Instituto de Cardiologia, localizado na avenida Princesa Isabel, no bairro Santana. Na ocasião, a condutora, uma ex-policial militar, esperava o marido – um oficial da reserva da Brigada Militar – quando eles se aproximaram e anunciaram o assalto. Ela, então, sacou uma arma do esposo que estava no Fiat Toro e disparou, atingindo um dos criminosos com ao menos dois tiros na barriga.

Conforme o Tenente Coronel Leandro Oliveira da Luz, Comandante do 1º Batalhão da Polícia Militar, o bandido ainda tentou fugir, mas caiu a alguns metros do local do crime. Ele foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital de Pronto Socorro (HPS), em estado considerado grave.