Integrante da alta cúpula da facção criminosa Os Manos é capturado em Santa Catarina

O Ministério Público do Rio Grande do Sul anunciou, nesta quarta-feira, a captura de um integrante da mais alta cúpula da facção criminosa Os Manos, cuja base fica na região do Vale do Rio dos Sinos, atua em todo o Estado. Uma equipe do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) cumpriu um mandado de prisão na praia de Itapema, no Litoral Norte de Santa Catarina.

O criminoso, que possui extensa ficha de antecedentes, estava foragido. A localização dele foi possível graças às informações vindas da Agência de Inteligência do 2° Batalhão de Policiamento de Áreas Turísticas (2°BPAT) da Brigada Militar, que apontou o possível paradeiro do bandido. Os agentes do Gaeco/RS, com apoio dos colegas do MP de Santa Catarina, passaram a monitorá-lo até a deflagração da ação nesta manhã. O mandado de prisão foi expedido pela 17ª Vara Criminal de Porto Alegre.