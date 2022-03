Júri do caso Rafael é suspenso após defesa deixar plenário em Planalto

publicidade

O júri do caso Rafael, que iniciou nesta segunda-feira em Planalto, teve de ser suspenso com poucos minutos de trabalho. A razão é a existência de um áudio que seria do menino e que teria sido enviado horas depois da morte dele.

Os defensores da mãe de Rafael, Alexandra Dougokenski, pediram a perícia do material. O pedido, porém, foi recusado pela juíza Marilene Campagna. Em seguida, a defesa da ré, liderada por Jean Severo, deixou o plenário e a magistrada deu por encerrada a sessão.

Na porta do plenário, os promotores do caso, Diogo Gomes Taborda, Michelle Dumke Kufner, Marcelo Tubino Vieira atenderam a imprensa.

“Possivelmente, eles tenham guardado esse áudio para trazer em plenário e gerar essa possibilidade de haver mais uma versão defensiva da ré, que deveria ter sido colocada em debate na medida que nada prova que seja o menino”, disse Taborda.

Questionada sobre a continuidade do julgamento, a promotora Michelle Dumke Kufner disse não saber se a defesa será mantida, mas que o plenário terá que seguir em outra data. "Situações como essa já aconteceram em alguns julgamentos”, revelou.

Em tom mais enfático, o promotor Marcelo Tubino Veira definiu o que chamou de “manobra” da defesa como "diversionista". "O gasto com polícia, a comunidade veio aqui para fazer a sua parte. Todos trabalharam até agora e a defesa simplesmente abandonou o plenário. Certamente por receio e medo do resultado”, reforçou.

“Eu gostaria que vocês entendessem que tem um pai com a dor da perda e gostaria de não ter a dor da injustiça. Ela (Alexandra Dougokenski) vem aqui mais uma vez debochar da justiça. Ela acha que todo mundo é burro, que só ela tem a certeza. Está mais do que claro que ela matou”, disse Daniel Tonetto, advogado do pai de Rafael, Rodrigo Winques, que estava ao lado dos promotores.

