Jovem é executado enquanto jogava sinuca, no bairro Camaquã, em Porto Alegre

A 4ª Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (4ª DPHPP), sob comando do delegado Rodrigo Pohlmann Garcia, investiga mais uma execução ocorrida na vila Funil , no bairro Camaquã, na zona Sul de Porto Alegre. Na noite dessa segunda-feira, um jovem de 23 anos foi morto a tiros em um bar na rua Emília Perrone Fernandes.

A vítima estava jogando sinuca com outros dois amigos. Em dado momento, dois indivíduos se aproximaram e o chamaram pelo nome. Após identificar a vítima, os desconhecidos começaram a efetuar disparos na direção dele.

O jovem ainda tentou fugir pelo interior do bar, mas acabou sendo alvejado pelas costas e acabou caindo nos fundos do estabelecimento comercial. O óbito foi no local. Uma equipe volante do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção (DHPP) foi acionada juntamente com o Instituto-Geral de Perícias (IGP) através do Departamento de Criminalística e Departamento Médico Legal.

Na noite de 24 de outubro passado, uma mulher, de 32 anos, foi asssassinada no acesso G, no interior da vila Funil. Ela estava no terraço da casa da comadre dela, sendo arrastada pelos cabelos até o beco. Ela foi então baleada e morta com dois tiros de pistola calibre nove milímetros na cabeça.

Foto: PC / Especial / CP