Jovem é morto a tiros em Viamão

Três pessoas da mesma família foram baleadas na noite desta quinta-feira, no bairro Índio Jari, em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Conforme a Brigada Militar, as vítimas alvejadas eram mãe, pai e filho. Eles estariam em frente ao estabelecimento comercial da família quando foram surpreendidos pelos atiradores.

Informações preliminares indicam que um veículo branco, de modelo até então desconhecido, teria estacionado em frente ao estabelecimento, efetuaram os disparos de arma de fogo e empreenderam fuga na sequência. Ainda segundo a Brigada Militar, as três vítimas foram socorridas por populares e levadas ao Hospital Cristo Redento, na zona Norte de Porto Alegre.

A Brigada Militar confirmou que o filho do casal, de 15 anos, faleceu no hospital. Não há confirmação sobre a motivação do atentado, porém a BM informou que o pai já esteve preso. As informações chegaram aos policiais militares através de denúncias anônimas pelo 190 às 20:56.