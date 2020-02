Jovem é morto na madrugada desta sexta em Carazinho

publicidade

Um jovem de 27 anos foi morto com vários disparos de uma arma de calibre 12 na madrugada desta sexta-feira em Carazinho, região do Alto Jacuí. O crime ocorreu próximo a casas noturnas do município. O 38º BP da Brigada Militar foi acionado por volta das 5h da manhã mas, chegando no local, constatou que o homem já estava morto. A quantidade de sangue impediu a identificação devido à quantidade de tiros que atingiram a vítima.

A Polícia Civil que atua no município tenta obter imagens das câmeras de segurança de estabelecimentos nas proximidades. De acordo com a responsável pelo caso, delegada Heldia Ane Cazarotto, imagens obtidas de uma casa noturna mostram que três homens, portando armas longas, teriam atravessado a rua e disparado contra a vítima.

Por ter ocorrido no meio de semana, o local não apresentava muito movimento. A Polícia Civil investiga uma possível relação do crime desta madrugada com o passado da vítima, acreditando tratar-se de um homicídio motivado por vingança ou por relação com tráfico de drogas.