Jovens são mortos em troca de tiros com a Brigada Militar

Dois adolescentes, de 14 e 17 anos, morreram em confronto com a Brigada Militar ocorrido na noite dessa terça-feira, em Caxias do Sul, na Serra. A troca de tiros foi registrada a partir da informação de que supostos integrantes da facção Bala na Cara estariam em um apartamento na rua José Bonifácio, no bairro Cruzeiro.

Quando os policiais militares chegaram ao local, o tiroteio aconteceu e os jovens acabaram mortos. No local, foram apreendidos R$ 1.190, celulares, balança de precisão, 145 gramas de maconha, toucas ninjas, rádio comunicador HT, colete balístico, duas pistolas calibre 380 com carregadores sobressalente e 211 munições de diferentes calibres.