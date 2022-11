Julgamento de Flordelis e de mais quatro réus entra no terceiro dia

publicidade

O julgamento de Flordelis e mais quatro réus acusados de envolvimento no assassinato de Anderson do Carmo foi retomado na manhã desta quarta-feira (9). A expectativa é que seis testemunhas de acusação sejam ouvidas hoje, mas a previsão é de que todo o processo termine até o sábado (12).

A primeira a falar foi Luana, esposa de Misael, filho afetivo de Flordelis e braço direito do casal, que auxiliava nos negócios da igreja e da política. Ela contou que viu Marzy e Flordelis colocando remédios em bebidas de Anderson e que o pastor às vezes fazia reuniões com um balde do lado, já que se sentia mal após tomar as bebidas.

Luana também comparou o vazamento de uma mensagem que contava sobre os planos de assassinar Anderson para o resto da família, e comparou a situação com o filme “Os Trapalhões”.

O segundo depoimento de hoje foi de Daniel, um filho registrado do casal, mas que não é biológico. Ele começou a ser ouvido por volta das 12h30.

O julgamento começou na segunda-feira (7) e seis testemunhas de acusação foram ouvidas nos dois primeiros dias: os delegados Bárbara Lomba e Allan Duarte, Regiane Ramos, o inspetor Tiago Vaz e dois filhos afetivos de Flordelis, Alexsander Mendes e Wagner Pimenta, conhecido como Misael.

Na sessão de ontem, Alexsander, que é conhecido como Luan, não quis ficar frente a frente com os réus acusados da morte do pastor Anderson do Carmo, mesmo estando presente no fórum, e falou por videoconferência.

