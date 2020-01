Julgamento de três acusados da morte de Ronei Faleiro Jr. inicia hoje em Charqueadas

publicidade

Começou na manhã desta segunda-feira o julgamento do caso envolvendo a morte do adolescente Ronei Faleiro Júnior, assassinado na saída de uma festa em Charqueadas em 2015. O júri popular iniciado hoje envolve três dos nove acusados das agressões e ainda tratará das tentativas de homicídio do pai do jovem e de um casal de amigos que estavam no local naquela ocasião. De acordo com o promotor de Justiça Marcio Abreu Cunha, as sessões deverão durar até esta quarta-feira, mas tudo dependerá da dinâmica das oitivas das testemunhas.

"Hoje falarão as três vítimas sobreviventes e as testemunhas. Não são 22 pessoas como falaram antes, até porque algumas não foram localizadas. Depois, os três réus irão falar. Passa esta fase de instrução, entraremos na fase de debates, com 2h30min para acusação e defesa, além das réplicas. Em seguida, iremos para a votação. A duração do julgamento dependerá como serão os depoimentos das testemunhas", explicou.

Pai de Ronei Faleio Júnior chegou ao Fórum pela manhã / Foto: Álvaro Grohmann / Especial / CP

Os réus envolvidos na sessão desta segunda serão julgados pelos crimes de homicídio qualificado (meio cruel e recurso que dificultou a defesa), três tentativas de homicídio qualificado (motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa), associação criminosa e corrupção de menores.

O júri popular, marcado inicialmente para novembro de 2019, foi separado em três julgamentos diferentes a pedido da defesa e com a concordância de que os nove réus permanecessem presos (um deles em prisão domiciliar, os demais em preventiva) até seus julgamentos. Conforme o Ministério Público, os acusados formavam o “bonde da aba reta”. Todos tinham à época do fato entre 18 e 21 anos e responderão pelos mesmos crimes.