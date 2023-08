Justiça determina internação provisória de adolescente que atirou em policial federal em Rio Grande

publicidade

Atendendo pedido do Ministério Público do Rio Grande do Sul em Rio Grande, a Justiça determinou a internação provisória de um adolescente por envolvimento na tentativa de homicídio de um policial federal.

No dia 18 de julho passado, por volta das 13h20min, em via pública, o adolescente, em conjunto com outros indivíduos, atirou contra o agente que estava em diligências no interior de uma viatura descaracterizada e estacionada no local. Por sorte, o policial federal não ficou ferido.

Na representação do MPRS, o promotor de Justiça Rodrigo Dutra Dornelles Duarte afirmou que “o representado e os comparsas adultos efetuaram disparos de armas de fogo na direção da vítima, tendo acertado a viatura”.

De acordo com ele, “posteriormente, após cessar momentaneamente a ação do representado e dos comparsas, a vítima ligou a viatura para sair do local, oportunidade em que eles ainda efetuaram novos disparos contra o ofendido, tendo, na sequência dos fatos, o adolescente e os demais fugido em direção a um mato”.

Conforme o MPRS, os adultos envolvidos no crime estão presos preventivamente e serão julgados pela Justiça Federal.

