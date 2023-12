Mãe e filho envolvidos em morte de família durante briga de trânsito vão a júri em Porto Alegre

publicidade

Uma briga de trânsito resultou na morte de três pessoas da mesma família no dia 26 de janeiro de 2020, no bairro Lami, no extremo Sul de Porto Alegre. Foram mortos a tiros Fabiana da Silveira Innocente Silva, de 44 anos, e Rafael Zanetti Silva, de 45, além do filho Gabriel, de 20. A namorada do jovem e o irmão dele, então com oito anos, assistiram ao crime. Mais de três anos após o fato, dois réus vão a júri nesta segunda-feira.



Dionathá Bitencourt Vidaletti, o autor dos disparos, será julgado por três homicídios triplamente qualificados (motivo fútil, perigo comum, recurso que dificultou a defesa das vítimas) e por porte ilegal de arma de fogo. A mãe dele, Neuza Regina Bitencourt Vidaletti, vai responder por um disparo que efetuou a esmo. O julgamento tem previsão de dois dias de duração. As sessões ocorrem no Foro Central de Porto Alegre.



De acordo com o Ministério Público, as vítimas retornavam de um aniversário em um Citroën Aircross, quando colidiram na lateral do carro dos réus, uma caminhonete Ford Ecosport estacionada. A denúncia sustenta que a família não quis parar e foi perseguida pelos acusados. Quando as vítimas estacionaram, houve uma discussão. A ré teria sacado um revólver e efetuado um disparo para o alto. O réu então arrancou a arma da mão dela e atirou contra a família.



Dionathá confessou o crime e permanece preso desde 2020. A mãe dele não vai responder pelas mortes, apenas pelo disparo.

O julgamento será presidido pela Juíza de Direito Anna Alice Schuh. Atuará na acusação a Promotora de Justiça Lúcia de Lima Callegari. Na defesa estará o Advogado Cristiano da Rosa. Serão ouvidas cinco testemunhas de acusação e uma testemunha de defesa.