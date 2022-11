Mais um motociclista é morto a tiros em Canoas

publicidade

Um motociclista foi morto a tiros no final da noite dessa quinta-feira em Canoas, sendo mobilizadas a Brigada Militar e a Polícia Civil. O crime ocorreu por volta das 23h40min na rua Juvêncio Almeida Capellari, no bairro Guajuviras.

Os policiais militares do 15º BPM atenderam inicialmente a ocorrência. A vítima, sem identificação, estava caída junto de uma motocicleta baú Honda CG 150 Titan KS, de cor vermelha, com placas de Esteio, cuja proprietária é uma mulher.

O local foi isolado para o trabalho do Instituto-Geral de Perícias (IGP), que enviou as equipes do Departamento de Criminalística e Departamento Médico Legal.

O caso está sendo investigada pelos agentes da Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP) de Canoas. Na manhã desta sexta-feira, o delegado Robertho Peternelli adiantou que já existe uma suspeita de quem seja a vítima, dependendo da confirmação oficial por parte do IGP. “Bem provável que esteja envolvido com organização criminosa e tráfico de drogas”, observou.