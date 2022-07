Mesmo com lixo e abandono, advogada defende que mulher pode ficar sozinha em mansão

publicidade

A advogada de Margarida Bonetti defende que a "mulher da casa abandonada" tem direito de ficar sozinha na mansão herdada da família em Higienópolis, área nobre de São Paulo. Segundo ela, a moradora vive no local há mais de 20 anos, vai à farmácia, mercado e mantém a rotina e, se não tivesse condições de morar no imóvel, não estaria mais viva. As informações são da Record TV.

A expectativa nesta quinta-feira é de que Margarida, também conhecida como Mari, deixe a mansão na companhia de familiares. Uma equipe de saúde da prefeitura voltou ao imóvel para fazer uma nova avaliação médica na moradora.

A polícia investiga se ela é vítima do crime de abandono de incapaz. O objetivo é saber se ela tem condições físicas e emocionais de permanecer na mansão sozinha, uma vez que o imóvel está repleto de lixo, entulho, objetos acumulados e tem um forte cheiro.

A prefeitura de São Paulo, acompanhou, a pedido da Polícia Civil, o cumprimento do mandado de busca e apreensão na rua Piauí, na tarde de quarta-feira. No local, foi realizada uma vistoria para verificar segurança, salubridade e estabilidade da casa. O engenheiro Álvaro de Godoy Filho descartou o risco de que a mansão possa desabar. O laudo deve ficar pronto na semana que vem.

"Os peritos vão formalizar toda a perícia, encaminhar para o Judiciário, para decidir se realmente é necessário tomar outra atitude", explicou o delegado Guilherme Sabino Côrrea. O imóvel está cercado por viaturas da Polícia Civil para segurança de Margarida e para evitar invasões.

O caso

A mulher ganhou fama nacional depois da publicação de um podcast da Folha de S.Paulo. Margarida Bonetti, de 68 anos, voltou a viver na mansão depois de ter saído dos Estados Unidos, onde era investigada pelo FBI por supostamente manter uma empregada em trabalho análogo ao de um escravo. Ela deixou o país antes de ser julgada.

Na mansão, avaliada em R$ 15 milhões, os policiais encontraram entulho, móveis sujos, lixo e restos de comida. "A casa cheira a lixo, cheira muito forte. A casa é muito insalubre. Existe a possibilidade de ter mais animais”, afirmou a delegada Vanessa Guimarães, responsável pela operação.