Moradora de Montenegro aparece morta no rio Tietê, em São Paulo

A Polícia Civil de São Paulo investiga a morte de uma moradora da cidade gaúcha de Montenegro, a mineira Marluce da Silva Fonseca, 37 anos, que estava desaparecida desde o dia 8 deste mês em SP. O corpo dela foi encontrado recentemente no rio Tietê, sendo reconhecido depois pelos familiares no último final de semana. O sepultamento foi realizado no sábado passado em Santa Bárbara do Monte Verde, em Minas Gerais, terra natal da vítima.

O Instituto Médico Legal de SP deve apontar as causas da morte. A apuração do caso conta com a colaboração de policiais civis gaúchos. Uma das linhas investigatórias é sobre supostas ameaças que a vítima teria recebido nas redes sociais.

Ela havia deixado os cães de estimação aos cuidados de uma amiga e viajou para SP. Segundo os familiares, uma mochila e uma sacola dela foram encontradas no bairro de Tatuapé, na Capital. Cartões, chaves, documentos e pertences não foram mexidos.

Havia ainda um tíquete com um check-in de um hotel naquela região, com registro de entrada no dia 8. A informação obtida pelos familiares no hotel é de que não ocorreu check-out. A chegada em São Paulo foi pelo Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Uma campanha nas redes sociais chegou a ser feita para tentar descobrir o paradeiro dela.

Em Montenegro, Marluce Fonseca trabalhou em supermercados e restaurantes, além de estudar Dança na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs). Ela residia sozinha desde 2015 na cidade, sendo bem conhecida.