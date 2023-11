Motorista argentino é preso dirigindo veículo com placas adulteradas, em Rosário do Sul

publicidade

A Polícia Rodoviária Federal prendeu no final da manhã desta segunda-feira o motorista de um carro que estava com as placas alteradas. O motorista utilizou uma fita para modificar os carácteres das placas do veículo, emplacadas na Argentina. A abordagem aconteceu na BR 290, em Rosário do Sul.

Durante patrulhamento na rodovia, o carro forçou uma ultrapassagem em local proibido. Com a manobra, um caminhão que vinha em sentido contrário foi obrigado a ir para o acostamento para evitar uma colisão frontal. De acordo com a PRF, o homem ainda cometeu outras duas ultrapassagens em local proibido antes de ser alcançado e abordado.

Ao analisarem a documentação, os policiais constataram que o condutor argentino, de 49 anos, havia colocado um adesivo branco modificando um dos caracteres da placa traseira. O motorista retornava do Rio de Janeiro onde havia ido assistir ao jogo do time do Boca Juniors, e colocado o adesivo na placa para burlar os radares nas rodovias. Ele foi preso e encaminhado para a polícia judiciária local e após para o presídio estadual de Rosário do Sul.