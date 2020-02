Motorista colide em três árvores e um poste em Porto Alegre

publicidade

Um motorista colidiu contra três árvores e um poste do canterior central da avenida Carlos, na zona Norte de Porto Alegre, na manhã desta segunda-feira. O condutor do Chevrolet Onix afirmou que teve a frente cortada por um outro veículo, modelo Ford Ka. O acidente ocorreu no momento em que este segunda veículo tentava uma ultrapassagem no sentido Norte-Sul.

O condutor explicou que, para tentar evitar a colisão, ele jogou o carro para o acostamento, atingindo o meio-fio. Apesar da forte batida, o homem não ficou ferido e o acidente teve apenas danos materiais.

O condutor do Ka, que foi apontado como o responsável pelo acidente, não ficou no local. O Onix é um carro alugado e era utilizado pelo condutor para trabalhar, pois ele é motorista de aplicativo.