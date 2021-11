MPRS denuncia três pessoas pela morte de jovem em parada de ônibus de Porto Alegre

publicidade

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) denunciou, nesta quarta-feira, três pessoas pela morte da jovem Cristiane da Costa dos Santos, em Porto Alegre. Ela foi morta enquanto esperava o ônibus em uma parada na avenida Chuí, no bairro Cristal, zona Sul da Capital, no dia 23 de setembro.

Segundo o MPRS, os três réus foram acusados por roubo, roubo seguido de morte e associação criminosa, sendo que um deles vai responder também por posse irregular de munição de arma de fogo de uso permitido.

Conforme a denúncia, naquele dia, por volta das 19h20min, o trio "em comunhão de esforços e vontades, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo", assaltou seis pessoas que esperavam o ônibus. Entre elas, estava Cristiane, que foi atingida com um tiro no peito na ocasião.

De acordo com o MPRS, os assaltantes se deslocaram de carro até próximo ao local dos crimes, no bairro Cristal, estacionaram e dois deles desceram armados, e foram até a parada de ônibus onde estavam as vítimas. A dupla anunciou o assalto, exigindo que todos entregassem os celulares. Ao todo, quatro aparelhos foram roubados.

O terceiro denunciado, uma mulher, permaneceu no veículo aguardando o retorno da dupla para a fuga. Antes de voltar para o carro e fugir, a dupla atirou contra Cristiane.

