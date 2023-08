Mulher que customizou tornozeleira eletrônica tem prisão domiciliar revogada pela Justiça

publicidade

Uma mulher teve a prisão domiciliar, por tráfico de drogas, revogada pela 1ª Vara Criminal do município de Avaré, no estado de São Paulo. O motivo foi ela ter viralizado com vídeos nas plataformas do TikTok ao mostrar a tornozeleira eletrônica com adereços. A conduta é proibida por lei.

A decisão judicial foi tomada em razão de um pedido da Promotoria de Justiça do município.

São pelo menos dois vídeos em que a mulher exibe o equipamento customizado por miçangas. Uma das postagens tem mais de 50 mil vizualizações

Em sua manifestação, a promotoria destaca o trecho da lei Lei 12.258/2010, determinando que o réu deve "abster-se de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça".