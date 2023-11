Mulher suspeita de chefiar quadrilha especializada em furtos a supermercados é presa em Viamão

publicidade

Uma mulher de 39 anos, suspeita de liderar uma grupo especializado em furto a supermercados foi presa, no final da manhã desta quarta-feira, em Viamão, na região Metropolitana. A Polícia Civil aponta que ela e mais dois comparsas furtaram produtos em municípios de diversas regiões do Rio Grande do Sul.

Segundo a corporação, em um dos crimes, ocorrido no dia 9 de setembro, o trio furtou mercadorias que ultrapassam R$ 4 mil, em Santa Maria.

O delegado Gabriel Gonzales Zanella, titular da 2ª DP de Santa Maria, já cumpria pena por outros delitos em prisão domiciliar. As condenações anteriores, no entanto, não impediram que ela chefiasse a quadrilha. "O trio apresenta graves antecedentes policiais e praticou muitos furtos a hipermercados. Todos eles foram indiciados por furto qualificado e por associação criminosa", destacou.

Um comparsa da mulher presa está internado em um hospital, com custódia policial, onde foi interrogado. Ele já estava preso preventivamente, suspeito de homicídio. Um terceiro suspeito permanecia foragido, até o momento desta publicação.