Nove são presos em operação contra roubos em ônibus em Porto Alegre

A operação House of Pain, deflagrada pela Polícia Civil nesta quarta-feira para combater "arrastões" em ônibus que atendem as linhas da zona Sul de Porto Alegre, terminou com a prisão de nove pessoas. Oito pessoas foram detidas na ação realizada em condomínio localizado na avenida Princesa Isabel, no bairro Santana. O líder da quadrilha foi capturado na última sexta-feira, com um revólver, um simulacro de arma de fogo e roupas reversíveis que serviam como despiste na fuga depois dos roubos.

Durante a operação, dezenas de celulares e pertences de vítimas assaltadas nos coletivos foram recolhidos. Meio quilo de maconha, uma quantia em dinheiro e uma balança de precisão também foram apreendidos. Um criminoso, suspeito de integrar a quadrilha, segue foragido. Entre os detidos, três vão responder por desacato, resistência e desobediência e outros quatro por flagrante de drogas.

O titular da Delegacia de Polícia Especializada de Repressão a Roubos em Transporte Coletivo (DRTC), delegado Daniel Mendelski Ribeiro, explicou que o comandante da quadrilha é remanescente de um outro grupo semelhante, desmantelado no final do ano passado. “Ele passou a se esconder no Condomínio Princesa Isabel onde arregimentou outros indivíduos. Ele resolveu retomar as atividades”, observou. Desde janeiro passado, o novo bando agia sobretudo nos bairros Medianeira, Hípica e Lami. Em muitos assaltos, eles se passavam por passageiros, mas em outras oportunidades atacavam diretamente.