Ofensiva mira facção que utilizava lancheria como ponto de venda de drogas no Vale do Sinos

O Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil está cumprindo, na manhã desta quarta-feira, nove ordens de prisão temporária, 11 mandados de busca e apreensão domiciliar, três bloqueios de contas bancárias e dois sequestros de veículos, contra uma facção que atua no Vale do Sinos. A operação conta com 55 policiais civis, além do apoio de cães farejadores do canil do Denarc, realizando diligências nas cidades de Novo Hamburgo, Estância Velha, São Leopoldo, Campo Bom e Santa Maria do Herval. Até às 8h35min, cinco investigados já haviam sido presos e três veículos, apreendidos.

As apurações iniciaram em maio de 2022, quando policiais prenderam um homem em flagrante no bairro Canudos, em Novo Hamburgo. A partir de então, verificou-se um sistema de entrega de drogas orquestrado por nove traficantes. "Destaca-se que foram identificados 48 endereços, no Vale do Sinos, onde o grupo efetuava entrega de entorpecentes", destacou o delegado Guilherme Dill, titular da 1ª Delegacia de Investigação do Narcotráfico, que coordena a operação.

Ainda conforme o delegado, o grupo utilizava uma lancheria como fachada, para manter motocicletas estacionadas e realizar a venda dos ilícitos, simulando serem entregas de lanches. O grupo também utilizou uma empresa do ramo de metais para recebimentos de transferências bancárias. "Os dois estabelecimentos comerciais também serão alvos de buscas e os proprietários, alvos de prisões", enfatizou Dill.