Ofensiva mobiliza 380 policiais contra facção responsável por homicídios na Fronteira Oeste

publicidade

As forças de segurança federais e estaduais deflagram a Operação Soft Power, na manhã desta quinta-feira, que tem como alvo uma facção que atua na Fronteira Oeste. A ação conta com 380 integrantes da Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e Brigada Militar, cumprindo de 66 mandados de busca e apreensão, 12 ordens de prisão preventiva e oito sequestros de veículo, em São Borja.



Segundo a Polícia Civil, durante as investigações, foi identificada uma articulação de uma grande rede de traficantes vinculados ao grupo criminoso, que atua como braço de uma outra facção maior, essa com base Vale dos Sinos. A organização criminosa, ainda de acordo com a corporação, movimenta expressivo volume de entorpecentes e possui o monopólio desse mercado ilícito em São Borja.



O alvo da ofensiva são as lideranças da organização, que já se encontram no sistema penitenciário em Porto Alegre e Charqueadas, onde também ocorrem buscas . Os policiais também combatem a atuação de uma milícia privada, ligada à facção, responsável pela extorsão de comerciantes da região.



Uma das formas de traficância evidenciada nas investigações é a utilização de veículos, inclusive utilizando carros vinculados a uma empresa de aplicativo de mobilidade urbana, para realizar a teleentrega de entorpecentes a usuários. Além do tráfico e das extorsões, o grupo criminoso também é apontado como responsável por diversos homicídios, sequestros e lavagem de dinheiro.





Veja Também

Unidades especializadas das instituições atuam na operação, como o Grupo de Pronta Intervenção (GPI) da Polícia Federal, a CORE (Coordenadoria de Recursos Especiais) e a DOA (Divisão de Operações Aéreas da Polícia Civil), o BOPE (Batalhão de Operações Especiais) e o BPCHOQUE (Batalhão de Choque) da Brigada Militar.