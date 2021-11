Oito mulheres são presas com quase R$ 122 mil do narcotráfico em Caxias do Sul

publicidade

A Brigada Militar prendeu um grupo de mulheres com quase R$ 122 mil em dinheiro oriundo do narcotráfico em Caxias do Sul. Oito traficantes, incluindo duas adolescentes, foram detidas pela tropa do 4º Batalhão de Polícia de Choque (4ª BPChq). O flagrante ocorreu na noite desta terça-feira em uma residência situada na rua Rômulo Carbone, no bairro 1° de Maio.

No local, o efetivo do 4ª BPChq recolheu ainda cerca de nove quilos de cocaína, aproximadamente três quilos de maconha e em torno de 1,1 quilo de crack. Os policiais militares encontraram também seis telefones celulares, duas balanças de precisão, três liquidificadores para mistura e produção de droga, cinco tesouras, três suportes de fita adesiva, um caderno de anotação, um rolo de saco plástico, duas mochilas e diversas embalagens.

As oito mulheres vão responder por tráfico de entorpecentes, sendo que seis delas também por aliciamento de menores. Elas fariam parte de uma facvção criminosa quer atua na região.