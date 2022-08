Operação é realizada em estabelecimentos comerciais da rua Voluntários da Pátria, em Porto Alegre

publicidade

Três pessoas foram presas durante uma operação da Guarda Municipal, 17ª DP, Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul e Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal da Saúde na noite dessa terça-feira na região da rua Voluntários da Pátria, na área central de Porto Alegre. Os alvos da ação foram os estabelecimentos comerciais na região. Equipes técnicas de empresas de energia e telefonia também participaram da mobilização.



Um dos indivíduos foi preso por tráfico de drogas, outro por furto de energia e um terceiro estava foragido por roubo. Além disso, uma pousada foi interditada e outras cinco notificadas por uma série de irregularidades como ausência de Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndio (PPCI) e falta de medidas de segurança. Os trabalhos de limpeza foram realizados pelo DMLU.



Trata-se da quinta ação de fiscalização coordenada desde a semana passada pela Prefeitura de Porto Alegre, envolvendo abordagens de segurança, saúde e assistência social. “Além das ações rotineiras que vêm sendo realizadas na região durante o dia, também intensificamos o patrulhamento em conjunto com as forças policiais para reforçar o combate à criminalidade", afirmou o secretário-adjunto de Segurança, Comissário Zottis.



Pela manhã, a Guarda Municipal e a Polícia Civil já tinham prendido três traficantes nas redondezas. Na semana passada, a mesma força-tarefa também havia capturado um traficante que se encontrava foragido.



Durante o dia, as equipes da Secretaria Municipal de Saúde e ligadas a Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc) também estiveram no local, sendo feitas abordagens, atendimentos, exames e encaminhamentos para serviços especializados em álcool e drogas. Além de mapear a área, os técnicos também atuam na proteção social da população mais carente.