Operação combate a receptação de fios de cobre em Porto Alegre

A primeira fase da operação Blinding Lights foi realizada na manhã desta segunda-feira pela Delegacia de Polícia de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio das Concessionárias e dos Serviços Delegados (DRCP) do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil em Porto Alegre. O objetivo é reprimir a atuação dos receptadores de fios de cobre subtraídos dos semáforos do município. Até o momento foi identificado um estabelecimento que armazenava fios subtraídos das sinaleiras.

Durante as investigações, os agentes da DRCP verificaram que, em regra, os fios condutores de eletricidade dos semáforos são subtraídos por usuários de drogas que perambulam na região central da cidade. Eles vendem depois os cabos a proprietários de ferros-velhos, que adquirem o material furtado visando a comercialização do cobre. A maior parte dos furtos de fios dos semáforos ocorreram no entorno da região da rua Voluntários da Pátria.

Além da Polícia Civil, a primeira da Operação Blinding Lights contou com a participação da Prefeitura Municipal através da Secretaria Municipal de Segurança (Smseg), Guarda Municipal, Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), além de representantes das concessionárias de telefonia e energia elétrica. A ação será permanente.