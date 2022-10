Operação contra o golpe dos nudes cumpre ordens judiciais em quatro casas prisionais

publicidade

A operação da Polícia Civil contra o golpe dos nudes contou com a mobilização da Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe), da Secretaria de Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo (SJSPS) na manhã desta quinta-feira em quatro casas prisionais. As ordens judiciais, entre mandados de busca e apreensão e de prisão, foram cumpridas na Penitenciária Estadual do Jacuí, Penitenciária Modulada Estadual de Montenegro, na Penitenciária Estadual de Canoas 4 e no Presídio Regional de Passo Fundo.

O efetivo do Grupo de Intervenção Rápida (GIR) da Susepe, juntamente com os agentes penais de cada estabelecimento prisional, atuou na operação. Houve apreensão de telefones celulares, tablets, pendrives e carregadores.

O secretário da SJSPS, Mauro Hauschild, destacou que cada vez mais “a atuação da Susepe tem se dado de forma articulada, junto a outras forças de segurança do Estado, o que garante a efetividade da atuação em prol da sociedade gaúcha”.

Já o superintendente da Susepe, José Giovani Rodrigues de Souza, afirmou que “além de planejar externamente as intervenções, a Susepe participa do cumprimento dos mandados dentro do sistema, a pedido da Justiça, fazendo a busca de materiais ilícitos, sendo mais uma ação para o enfraquecimento das organizações criminosas”.

A operação X-Con III, coordenada pela DP de Esteio, resultou em 32 presos por envolvimento no golpe dos nudes em 15 cidades gaúchas. A quadrilha teria extorquido mais de R$ 2,5 milhões das vítimas.

Cerca de 250 policiais civis cumpriram 122 ordens judiciais, incluindo 39 ordens de prisão, 44 mandados de busca e apreensão, além de 39 bloqueios financeiros e quebras de sigilo bancário. Sete apenados estavam entre os alvos.