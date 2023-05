Operação da Polícia Civil mira em autores da execução de avô no lugar da neta em Viamão

publicidade

O Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil deflagrou a operação Anóxia contra várias execuções cometidas por facções que atuam em Porto Alegre e Região Metropolitana. Um dos casos investigados é do assassinato de um idoso como recado para a neta, no dia 16 de março deste ano, em Viamão. Ela seria o alvo dos criminosos, mas não estava em casa no momento da morte do avô.

Os agentes, sob comando do delegado Thiago Lacerda, cumpriram 33 ordens judiciais, sendo 25 mandados de busca e outros oito mandados de prisão, em Viamão e Porto Alegre. Ao menos 14 suspeitos foram detidos na ação que contou com o apoio da Brigada Militar. Houve apoio aéreo de helicópteros de ambas as instituições. A mobilização por terra envolveu 130 policiais civis e 30 policiais militares em 36 viaturas.

“A operação visa o esclarecimento e responsabilização tanto de executores, quanto de mandantes de crimes de homicídios ocorridos na região, além da saturação e asfixia nas localidades oriundas destes grupos criminosos”, frisou o delegado Thiago Lacerda.

No caso da execução com três tiros do idoso, de 72 anos, os criminosos quebraram com um tiro o porta-retrato que continha foto da neta que estava ameaçada. Um Ford EcoSport, de cobrança, utilizado na fuga pelos autores do crime seria localizado mais tarde no Campo da Tuca, no bairro Partenon, na Capital. Os dois envolvidos no homicídio foram presos nesta manhã.

“O motivo das ameaças está relacionado ao desacerto entre valores produto do tráfico de drogas. Segundo a neta da vítima, a autora acreditava que parte dos valores estavam sendo desviados por duas de suas amigas”, explicou o delegado Thiago Lacerda.

“A investigação apurou, por ora, a identidade de dois envolvidos, contra quem foram expedidos mandados de prisão, além da identificação de cinco endereços a eles pertencentes para os quais há mandado de busca e apreensão com a finalidade de arrecadação de objetos ou produtos de crime, bem como elementos interessantes à investigação”, adiantou.

