Operação da Polícia Civil prende dois em flagrante em Viamão

Dois homens foram presos em flagrante nesta sexta-feira em Viamão, na Região Metropolitana, por receptação, clonagem de veículo e furto qualificado. As prisões foram feitas pela Polícia Civil no âmbito da Operação Fictus, intensificada após a recuperação, no interior do município, de caminhões que haviam sido furtados em outras cidades do interior gaúcho.

Além do caminhão localizado na sexta, mais dois veículos com suspeita de clonagem foram localizados, conforme a delegada Jeiselaure de Souza, delegada titular da 1ª Delegacia de Polícia de Viamão. Um dos detidos estava em liberdade condicional desde o último dia 5 de setembro, e, ainda de acordo com a Polícia Civil, possui extensa ficha criminal, com diversos antecedentes por lesão corporal, receptação qualificada, estelionato, furto qualificado, falsificação de documento público, posse de arma, associação criminosa, entre outros.

No começo deste mês, o suspeito foi flagrado conduzindo com um comparsa um trator furtado na Serra Gaúcha. Ao ser liberado na ocasião, o homem, que estaria praticando crimes há 20 anos, ainda mentiu sobre seu endereço. A ação desta sexta faz parte da estratégia de enfrentamento aos crimes patrimoniais, fomentando ações que abranjam a repressão qualificada nos delitos.