Operação do MPRS investiga estelionato praticado por aplicativo de mensagens

Uma operação do Núcleo de Investigação de Crimes Cibernéticos (CyberGaeco), do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), resultou na prisão de um homem de 27 anos, em Joinville, Santa Catarina. A Operação Golpe do Zap foi desencadeada nesta quinta-feira e tem como objetivo investigar a prática de estelionato via WhatsApp. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão contra o suspeito, que é ligado à facção Primeiro Grupo Catarinense (PGC).

O homem foi detido por posse de droga. De acordo com o MPRS, o alvo começou a ser investigado em junho de 2022, quando tentou aplicar um golpe em uma vítima residente em Porto Alegre passando-se por um familiar. Na ocasião, utilizou-se de número de telefone novo e pediu um PIX de R$ 1,9 mil com a desculpa de que estava tendo dificuldades com o aplicativo do banco. Conforme o MPRS, o crime não foi consumado porque a vítima percebeu que se tratava de um golpe quando mencionou o nome da sua mãe ao falsário, que não sabia que ela havia falecido.

Coordenador do CyberGaeco, Roberto Carmai Duarte Alvim afirma que esse tipo de golpe é comum. “Tem sido replicado por todo o país, causando relevantes prejuízos econômicos, especialmente entre os idosos. O golpista usa outro número, coloca a foto de um familiar e entra em contato pedindo dinheiro sempre com a justificativa de que está tendo alguma dificuldade, mas que vai pagar em seguida. Tudo nos leva a crer que o alvo dessa operação integra uma organização criminosa especializada nesses golpes, e é isso que queremos esclarecer”, observa.

Coordenador dos Gaecos do MPRS, João Afonso Silva Beltrame lembra que essa é a primeira operação desencadeada pelo CyberGaeco. “Temos convicção que, a partir da documentação apreendida nessa ofensiva, vai se desvendar uma série de provas que nos levarão a outras pessoas que atuam dessa maneira. Acreditamos que essa é apenas a ponta do iceberg”, reforça Beltrame. O núcleo foi criado em 26 de outubro de 2021 para identificar, prevenir e reprimir organizações criminosas, atividades de corrupção de agentes públicos e de lavagem de dinheiro cometidos na internet.