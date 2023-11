Operação em presídio resulta na prisão de policial penal e apreensão de celulares e dinheiro

publicidade

Um policial penal foi preso durante a Operação PEBS, deflagrada nesta sexta-feira pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio Grande do Sul (GAECO/MPRS) em conjunto com a Promotoria de Justiça de São Borja e a Corregedoria da Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe). Além da prisão, foram apreendidos oito celulares e R$ 9 mil em dinheiro, que estavam dentro da mochila do agente investigado.

De acordo com a investigação do GAECO, o servidor público estaria facilitando a entrada ilegal de telefones, dinheiro e drogas no Presídio Estadual de São Borja para integrantes de uma facção criminosa que atua na casa prisional. A investigação foi realizada pelo promotor de Justiça Laerte Kramer Pacheco. O MPRS fará uma análise dos materiais apreendidos para oferecer uma ação penal contra o agente.