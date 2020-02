Operação investiga crimes de homicídio, latrocínio e tráfico em Salto do Jacuí

publicidade

A Polícia Civil (PC) cumpre na manhã desta sexta-feira nove mandados de busca e apreensão no município de Salto do Jacuí, na região Noroeste do Rio Grande do Sul. A operação, batizada de Infratores, investiga crimes como homicídio, latrocínio, tráfico de drogas e roubos.

Com os mandados sendo cumpridos em residências da cidade, a Polícia espera apreender armas de fogo que têm sido mostradas pelos criminosos em vídeos divulgados pelo WhatsApp. O delegado Rafael dos Santos comanda a ofensiva que conta com o apoio da Brigada Militar e tem a presença de policiais civis de três regiões do Estado.