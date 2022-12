Operação Luz na Infância prende três por pornografia infantojuvenil no Rio Grande do Sul

publicidade

Mais uma edição da operação nacional Luz na Infância foi realizada pela Polícia Civil na manhã desta terça-feira no Rio Grande do Sul. O objetivo é combater os crimes de abuso e exploração sexual infanto-juvenil na internet. A Divisão da Criança e Adolescente (Deca) do Departamento Estadual de Proteção a Grupos Vulneráveis (DPGV), em parceria com a DP de Panambi e o Instituto-Geral de Perícias (IGP), cumpriram quatro mandados de busca e apreensão. Houve três prisões em flagrante pelo crime de armazenamento de material pornográfico infantojuvenil.

A ação ocorreu em Porto Alegre, que registrou duas prisões, e Panambi, que teve uma detenção. Os policiais civis aprenderam HDs, pendrives, telefones celulares, mídias e outros eletrônicos. Já os peritos do IGP efetuaram a análise técnica preliminar nos locais dos alvos dos equipamentos eletrônicos dos suspeitos, sendo constatados vídeos e fotografias de sexo envolvendo crianças e adolescentes.

A operação Luz na Infância faz parte de mobilização nacional coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em todo o país, por meio do Laboratório de Operações Cibernéticas da Secretaria de Operações Integradas (SEOPI). No total, foram cumpridos 125 mandados de busca e apreensão e mobilizados cerca de 500 policiais em 18 estados: Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio De Janeiro, Rio Grande Do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso Do Sul e São Paulo.

A ação ocorreu ainda na Argentina, Estados Unidos, Panamá e Equador, contando também com a colaboração da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, por meio da Homeland Security Investigations (HSI), que ofereceu cursos, compartilhamento de boas práticas e capacitações.

Em suas sete edições anteriores, realizadas entre 2017 e 2020, a operação Luz na Infância já cumpriu mais de 1.450 mandados de busca e apreensão e prendeu cerca de 700 suspeitos de praticarem crimes cibernéticos de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes em todo o Brasil e nos países participantes da ação.