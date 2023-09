Operação mira bando que assaltou e disparou contra vítimas em parada de ônibus em Viamão

publicidade

Polícia Civil e Brigada Militar deflagraram a 'Operação Outsiders', na manhã desta segunda-feira, no bairro Restinga, na zona Sul de Porto Alegre. A ação contou com um total de 65 policiais civis e militares, efetivando três mandados de prisão preventiva e cinco ordens de busca e apreensão.

Segundo o delegado Alexandre Fleck, titular da 2ª Delegacia de Polícia de Viamão (2ª DP), a ação ocorre após os criminosos assaltarem diversas pessoas em uma parada de ônibus, no dia 7 de agosto, no município da região Metropolitana. Ainda conforme o delegado, que coordenou a operação, os três presos nesta manhã participaram do assalto, sendo que a participação de um quarto suspeito também é investigada.



As investigações apontam que o bando reside na Capital e foi para a cidade vizinha, guiando um Volkswagen Polo, exclusivamente para cometer assaltos. Fleck, que coordenou a operação, explica que os criminosos, além de roubar pertences das vítimas, efetuaram um disparo no pé de uma mulher e desferiram um soco no rosto de outra.



"No dia seguinte aos crimes, após a realização de diligências, o veículo foi apreendido em Porto Alegre, no bairro Restinga. A partir daí, outras investigações foram realizadas e culminaram na certeza de autoria de três dos quatro envolvidos", declarou o titular da 2ª DP de Viamão.

O delegado também ressaltou que a integração entre as forças policiais resultou na rápida resposta aos delitos, com a identificação e segregação dos responsáveis. "Todos os envolvidos já tinham antecedentes por crimes violentos", destacou ele.





