Operação Papai Noel: BM intensifica policiamento em áreas comerciais no RS

A Operação Papai Noel foi lançada nesta quinta-feira em todo o Rio Grande do Sul. Segundo a Brigada Militar, a ação visa intensificar o policiamento em áreas comerciais dos municípios gaúchos, até o dia 31 de dezembro, em razão das festas de Natal e Ano Novo. O lançamento da ofensiva em Porto Alegre ocorreu durante cerimônia no Largo Glênio Peres, no Centro Histórico, com a presença do comandante-geral da BM, coronel Cláudio dos Santos Feoli.



Ainda na Capital, a segurança será reforçada em localidades como as avenidas Azenha e Assis Brasil, além do bairro Tristeza e da região Central. A coordenadora adjunta de Comunicação da BM, major Andressa Dias, explica que a ofensiva tem o objetivo de coibir ocorrências de furto e roubo, que tendem a aumentar no final do ano devido ao maior fluxo de pessoas realizando compras. “Essa operação é realizada anualmente, justamente para coibir delitos em virtude da intensificação das vendas no comércio", destacou.



Somado ao efetivo dos Órgãos Policiais Militares (OPM), a inciativa também conta com a participação do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), Policiamento Montado e pelotões especiais de motociclistas, como a Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas (ROCAM). Além do reforço do policiamento ostensivo, as abordagens também serão intensificadas no transporte coletivo e veículos em geral.