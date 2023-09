Organização criminosa que movimentou R$ 340 milhões é alvo da PF em Rio Grande

publicidade

A Polícia Federal (PF) deflagrou a 'Operação Bluefish', nesta quinta-feira, para desarticular uma organização criminosa investigada pela prática de pesca ilegal, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro, em Rio Grande. Na ação, os agentes cumprem nove mandados de busca e apreensão no município do litoral Sul e outros dois, no município catarinense Passo de Torres.

A investigação teve início em janeiro de 2022, com a apreensão de uma tonelada de anchova em Rio Grande, em período um período conhecido como 'defeso', que é a paralisação temporária da pesca para a preservação das espécies. Com a análise das informações coletadas, foram identificadas quatro empresas de pesca, sendo duas estabelecidas em Rio Grande e duas em Passo de Torres, gerenciadas por um grupo familiar.

Conforme a PF, a movimentação financeira dos investigados, no período de 2018 a 2022, foi de aproximadamente R$ 340 milhões, via créditos e débitos em contas bancárias. Também foram identificadas 154 toneladas de pescado ilegal, capturados em períodos de defeso, nos anos de 2021 e 2022. Ainda segundo a corporação, o nome da operação – Bluefish - faz alusão ao termo pelo qual a espécie de peixe anchova é conhecida pelos pescadores, por conta da coloração azulada no seu dorso.





