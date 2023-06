Pai e filho são presos pela PRF com R$ 2 milhões de cocaína em carro usado em execução em Xangri-Lá

publicidade

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de R$ 2 milhões em cocaína, em poder de pai e dois filhos, dentro de veículo usado em uma execução no Litoral Norte. O flagrante ocorreu nesse domingo na BR 386, em Sarandi, na região Norte do Estado.

O efetivo da PRF recebeu informações que um Chevrolet Onix, que havia sido utilizado em um homicídio ocorrido em Xangri-Lá, seguiria para Santa Catarina. Houve então buscas para localizar o veículo, que se encontrava roubado desde abril deste ano, em Imbé, e estava com placas clonadas.

O carro com as mesmas características foi visto então transitando na BR 386, sendo abordado pelos policiais rodoviários federais. Cerca de 13 quilos de cocaína foram localizados no automóvel. O motorista, de 39 anos, e dois filhos, de 19 e 17 anos, foram presos por tráfico de entorpecentes.

A execução ocorreu entre o final da tarde e o começo da noite no dia 8 deste mês na avenida Interbalneários, nas imediações de um macroatacado situado na ERS 407, na praia de Atlântida. A vítima, de 23 anos, possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas, homicídio, receptação de veículos e porte ilegal de armas.

O jovem estava no Chevrolet Onix e foi baleado após desembarcar do carro. Em seguida, o automóvel foi visto em fuga na direção da avenida Central. As primeiras informações apontaram que ele estaria vinculado a uma facção criminosa atuante em Capão da Canoa, sobretudo no tráfico de entorpecentes.