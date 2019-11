PC fará pedido de prisão de suspeito de matar a esposa em Capão da Canoa na segunda-feira

publicidade

A Polícia Civil (PC) vai protocolar apenas na segunda-feira o pedido de prisão do homem suspeito de matar a ex-esposa em Capão da Canoa, no litoral Norte do Estado. O crime aconteceu no sábado, mas de acordo com o delegado Roland Short, por falta de equipe, o pedido não pode ser feito antes, e portanto, ele não está sendo procurado, mesmo foragido.

Short está responsável pela delegacia do município até quarta-feira, quando a titular volta de férias. De acordo com ele, Tainá Leal Sarmento, 19 anos, foi atacada pelo ex-companheiro quando andava de bicicleta na rua São Vendelino, por volta das 16h45min. O homem aplicou diversos golpes de faca na jovem que chegou a ser levada para o hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu horas depois.

Com a vítima estava a filha do casal, uma menina de três anos, que foi levada pelo agressor. O delegado confirmou que o homem pegou a filha e a entregou para sua mãe, e logo depois fugiu. As testemunhas foram ouvidas na delegacia, porém o delegado Short não confirmou se a vítima já tinha sido ameaçada anteriormente. Short é titular da delegacia de Xangri-lá, cidade vizinha a Capão da Canoa. A titular do município reassume o posto na quarta-feira.