Pedaço de pé humano é encontrado em terminal graneleiro em Rio Grande

Funcionários de uma empresa de soja encontraram, nesta quinta-feira, um pedaço de um pé humano no meio de uma carga de soja durante o descarregamento do produto. O fato ocorreu num terminal do Porto do Rio Grande.

Conforme o delegado da 3ª Delegacia de Polícia da cidade Rafael Patella, que investiga o caso, os funcionários viram o pedaço de corpo humano somente porque ele ficou preso em um equipamento. O pedaço de pé apreendido pela polícia foi remetido ao IML.

“Será realizado o recolhimento de material genético para identificar a pessoa que sofreu a amputação. Como não temos registro de acidente de trabalho ou alguém que tenha sofrido alguma lesão grave como esta na cidade. Também iremos identificar a origem do caminhão e da carga descarregada no Porto”, disse.