Perseguição da PRF termina em acidente e prisão em Gravataí

Um ponto de táxi em Gravataí foi parcialmente destruído por um veículo roubado cujo motorista fugia na madrugada desta quarta-feira da Polícia Rodoviária Federal. O condutor de uma Renault Duster desobedeceu a ordem de parada do efetivo da PRF na BR 290 (freeway) e fugiu em alta velocidade. Houve perseguição até área urbana da cidade.

Na avenida Dorival Cândido Luz de Oliveira, número 7204, o veículo ficou desgovernado e atingiu um ponto de táxi no local, cuja casinha ficou totalmente destruída, restando apenas o abrigo.

De acordo com a PRF, o indivíduo que dirigia o veículo ficou ferido, sendo preso em flagrante e encaminhado sob custódia para atendimento médico no hospital da cidade. Os policiais rodoviários federais constataram então que a Renault Duster estava com placas clonadas e encontrava-se roubada.