PF deflagra ação contra lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas no Paraná

A Polícia Federal no Paraná deflagrou na manha desta terça-feira a operação Narcolaundry quem tem como alvo uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro e que atuava por meio de engenhosa estrutura para ocultar a origem ilegal de ativos financeiros derivados sobretudo do tráfico internacional de drogas. Em seis meses do ano de 2019, o grupo investigado movimentou ilegalmente R$ 11 milhões.



Conforme a PF, a organização criminosa mantinha uma rede de empresas de fachada para que, utilizando-se de contas bancárias, conseguisse movimentar grandes somas de recursos financeiros de origem ilícita. O objetivo era dissimular a origem ilícita de valores, cumprindo assim fases do processo de lavagem de dinheiro.



O esquema criminoso permitiu ainda a aquisição de um posto de combustível em Itajaí, em Santa Catarina, supostamente para que um casal de narcotraficantes internacionais se integrasse ao mecanismo de ocultação de recursos ilícitos.



Houve o cumprimento de mandados judiciais de busca e apreensão nas cidades de Santo Antônio do Sudoeste, Colombo e Curitiba. A Justiça Federal ordenou o sequestro de imóveis da quadrilha, apreensão de veículos e até de um avião, além do bloqueio de valores localizados em contas bancárias, aplicações financeiras e demais ativos monetários.



A investigação é derivada da operação Narcobroker , deflagrada em novembro de 2020 que visou desarticular financeiramente uma organização criminosa especializada na remessa de grandes cargas de cocaína para diversos países europeus por meio do trafego marítimo.