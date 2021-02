Polícia busca autores de duplo homicídio em Garibaldi

publicidade

Dois homens foram mortos a tiros na noite da quarta-feira, no bairro Fenachamp, em Garibaldi. O crime ocorreu por volta das 22 horas, na rua da Fraternidade. De acordo com moradores do local, vários disparos de arma de fogo foram ouvidos. As vítimas estavam em um veículo VW-Voyage com placas de Farroupilha, e teriam sido abordadas por outro veículo.

No chão, próximo ao carro das vítimas, os policiais encontraram várias capsulas de pistola 380. Policiais da Brigada Militar de Carlos Barbosa apoiam nas buscas pelos autores do duplo homicídio. Ainda não há pistas dos criminosos. O local onde houve os assassinatos ficou isolado até a chegada do IML, Perícia e Polícia Civil.