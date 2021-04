Polícia Civil apreende 50 quilos de maconha em Erechim

publicidade

A Delegacia de Polícia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de Passo Fundo apreendeu em torno de 50 quilos de maconha na madrugada desta terça-feira. Com apoio da Polícia Rodoviária Federal, a ação, sob comando do delegado Diogo Ferreira, ocorreu na BR 153, em Erechim. O entorpecente poderia resultar em mais de 250 mil cigarros de maconha na venda para usuários.

Um Fiat Uno, com placas de Carazinho, foi abordado quando trafegava de Passo Fundo para Erechim. Com a descoberta da droga, o motorista, um paulista de 58 anos, foi preso em flagrante. Ele estava com a carteira de habilitação vencida e suspensa. O traficante já vinha sendo monitorado pelos policiais civis no âmbito de uma investigação que descobriu que o entorpecente seria transportado para uma entrega.