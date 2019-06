Polícia Civil apreende 500 pedras de crack na zona Norte de Porto Alegre

publicidade

Uma ação da 14ª Delegacia de Polícia (DP) de Porto Alegre resultou na prisão de um homem, na tarde desta quinta-feira, no bairro Boa Vista, Zona Norte da Capital. De acordo com o delegado Cleber dos Santos Lima, o indivíduo de 27 anos foi preso por tráfico de drogas. Após uma denúncia da comunidade, os policiais foram até a Avenida Nilo Peçanha e flagraram o indiciado com 500 pedras de crack, 150 pinos de cocaína e 112 trouxinhas de maconha, além de uma quantia em dinheiro.

Ele, que estava próximo a um shopping, quando foi abordado foi encaminhado à DP para os trâmites policiais. Denúncias que possam auxiliar o trabalho da polícia na região podem ser feitas através do 3348-2824. O sigilo é garantido.