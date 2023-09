Polícia Civil apreende seis adolescentes envolvidos em homicídios na zona Norte de Porto Alegre

publicidade

A Polícia Civil capturou, na manhã desta terça-feira, três adolescentes suspeitos de participação em crimes contra a vida no bairro Rubem Berta, na zona Norte de Porto Alegre. Outros três menores de idade já haviam sido apreendidos, no final de semana, também por suspeita de envolvimento nos crimes. Foram apreendidos uma dupla de 14 anos e outros dois, de 15, além de um adolescente de 16 anos e outro, de 17. Todos eles são homens e foram detidos no âmbito da "Operação Verberans".



A apreensão dos jovens é um desdobramento da ‘Operação Insanus’, deflagrada em julho, que resultou na prisão de 13 criminosos. O grupo era investigado pelo espancamento de um morador, ocorrido no dia 18 de maio, e pelo espancamento seguido de morte de outro, em 6 de junho.



Segundo a delegada Elisa Ferreira de Souza, titular da 3ª Delegacia de Polícia de Proteção à Criança e ao Adolescente (3ªDPCA), todos os investigados, incluindo os adolescentes, integravam uma gangue que se intitulava de "Trem Louco". Ainda segundo ela, o grupo era conhecido pelas ações extremamente violentas, praticadas no bairro Rubem Berta.



"Verberans significa 'espancamento', em latim", explicou a delegada. "Todos os adolescentes envolvidos foram apreendidos, dando resposta à sociedade diante de crimes tão brutais e restabelecendo a paz na comunidade", enfatizou Ferreira, que coordenou a operação.





Conforme o apurado pela reportagem, a gangue também se intitulava de "Trem Louco da Cohab" e de "Trem Louco da zona Norte (TLZN)". Ainda conforme a apuração, os integrantes têm vínculos com uma coligação de traficantes criada para fazer frente a uma facção com base no bairro Bom Jesus, na zona Leste.