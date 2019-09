Polícia Civil apura rede de tráfico de drogas em Carazinho

publicidade

A investigação sobre o destino da droga, armamento e munição apreendidos pela Polícia Civil de Carazinho será agora aprofundada pela equipe da delegada Rita Felber De Carli. Ela quer saber por exemplo onde seriam distribuídos os cerca de 44,4 quilos de maconha, em torno de 1,1 quilo de crack e 395 gramas de cocaína encontrados durante a operação Logan deflagrada na quarta-feira nos bairros Vila Rica e Ouro Preto. A principal suspeita é de que os entorpecentes seriam comercializados também para municípios da região.

Na ação foram recolhidos ainda 270 cartuchos de munição de vários calibres, duas espingardas de pressão sendo que uma delas tinha sido adaptada para calibre 22, além de uma pistola calibre 765 e um revólver calibre 22. Uma quantia de R$ 1,6 mil em dinheiro, três celulares e duas balanças de precisão também foram achados, entre outros objetos, pelos agentes.

Quatro criminosos foram presos em flagrante durante a operação. Um dos detidos é uma mulher que havia sido flagrada no dia 25 de agosto passado na cidade com mais de dez quilos de maconha e quatro quilos de crack. A traficante estava em um Renault Logan no momento da abordagem policial.