Polícia Civil busca identificar circunstâncias do latrocínio de idoso em Maquiné

A Polícia Civil quer esclarecer agora as circunstâncias do assassinato do idoso Ari Rosa dos Reis, de 84 anos, na madrugada de sexta-feira passada em Maquiné, no Litoral Norte. Dois irmãos suspeitos de cometer o latrocínio já estão identificados.

Um deles, um jovem de 20 anos, foi localizado e detido no final da tarde desse domingo pela Brigada Militar em uma praça em Torres. Na fuga, ele havia passado por uma pousada em Passo de Torres, em Santa Catarina, na divisa com o município. O indivíduo tinha um mandado de prisão preventiva decretada na noite de sábado.

Já o outro, um adolescente de 15 anos, compareceu ainda na sexta-feira na delegacia em Capão da Canoa. O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) requereu a internação provisória do menor, sendo devidamente acolhida pelo juízo competente. Ele foi encaminhado para uma unidade da Fundação de Atendimento Sócio-Educativo do Rio Grande do Sul (FASE-RS).

A vítima foi morta com golpes de facão dentro da propriedade, situada no km 73 da antiga BR 101, na localidade de Linha Ribeirão. A caminhonete Chevrolet S10, de cor prata, modelo 2001, pertencente ao idoso, que foi levada e acabou sendo localizada por policiais militares catarinenses na pousada catarinense em Passo de Torres. No local, cerca de R$ 2,6 mil em dinheiro que foram apreendidos. No total, em torno de R$ 5 mil foram roubados.

Os dois irmãos residiam com a mãe em uma residência vizinha à propriedade da vítima. O adolescente não tinha até então antecedentes, mas seria usuário de drogas e teria saído recentemente de uma clínica de reabilitação. Já o jovem tem ficha criminal por ameaça e estupro de vulnerável. "Já foram ouvidos a mãe e o padrasto dos suspeitos", sublinhou o delegado Valdernei Tonete, que pretende concluir o caso nos próximos dias.