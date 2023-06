Polícia Civil confirma prisão de suspeito de execução e tentativa de homicídio em Porto Alegre

publicidade

O Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil confirmou neste sábado a prisão de um suspeito de participação na execução e tentativa de homicídio ocorridos na noite da última quinta-feira na avenida Adelino Ferreira Jardim, no bairro Rubem Berta, na zona Norte de Porto Alegre. Em uma ação integrada com a Brigada Militar, depois de troca de informações, o suspeito foi detido em flagrante pela equipe da 5ª Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (5ª DPHPP) com mais dois indivíduos portando arma de fogo, além de drogas.

De acordo com o delegado Daniel Queiroz, os agentes aguardaram a saída da vítima sobrevivente da cirurgia que passou, para que identificasse o suspeito, além de ter conseguido as imagens que registraram o crime. Ele agradeceu o apoio da BM. “Extremamente importante essa prisão. O indivíduo é suspeito não só nesses homicídios de hoje, mas também de alguns outros ocorridos na região, diante do conflito atual que a área se encontra”, disse.

Já o diretor do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa, delegado Mario Souza, reforçou o compromisso no combate ao crime. “A prisão é mais uma ação desenvolvida pelo DHPP direcionada à prisão em flagrante de homicídios, e visa exatamente uma ação rápida contra indivíduos que cometem crimes tão graves”, declarou.