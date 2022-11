Polícia Civil conta com denúncias sobre quadrilha que atacou centro de distribuição em Cerro Largo

publicidade

A Polícia Civil divulgou nesta terça-feira os telefones (55) 3359-1818, 197 e 190 para o recebimento de informações sobre os criminosos que roubaram ao menos 2 mil telefones celulares de um centro de distribuição das Lojas Becker, em Cerro Largo. As denúncias podem ser encaminhadas sob anonimato.

Responsável pela investigação, o delegado Charles Nascimento disse que a empresa ainda contabiliza os prejuízos. Além dos telefones celulares, notebooks também foram levados no ataque ocorrido entre o final da noite do último domingo e a madrugada dessa segunda-feira.

A quadrilha estava em quatro veículos, sendo que um deles era uma caminhonete Chevrolet S10. Os bandidos foram até a casa do responsável pelo depósito no interior do município, onde ele foi rendido com a esposa. Depois, os ladrões estiveram na residência do funcionário que tem as chaves da gaiola dos objetos. As duas vítimas foram levadas até o depósito, que foi então aberto. O sistema de monitoramento por câmeras foi danificado.

O número de criminosos ficaria entre 15 e 20 indivíduos, que portavam armas curtas, como pistolas. Os policiais civis analisam as imagens das câmeras de monitoramento do centro de distribuição, entre outras diligências.

Foto: Record TV RS / Especial / CP