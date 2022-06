Polícia Civil de Gramado ganha viatura de luxo do Ministério Público do RS

publicidade

A Polícia Civil de Gramado conta a partir de agora com uma viatura de luxo: uma Mercedes-Benz SLK 250 CGI que foi entregue pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) após autorização do Poder Judiciário. O veículo faz parte de bens sequestrados judicialmente durante uma operação realizada em 2019 contra uma organização criminosa que vinha praticando clandestinamente a contravenção penal de jogo de azar na cidade.

“Trata-se de um duro golpe no crime organizado e demonstra a evolução da polícia e do MP, pois os bens e recursos dos criminosos agora são usados em benefício da sociedade”, destacou na manhã desta terça-feira o diretor da 2ª Delegacia de Polícia Regional do Interior (2ª DPRI), de Gramado, delegado Heliomar Athaydes Franco.

“Cumpridas as medidas judiciais que haviam sido representadas ao Poder Judiciário pela autoridade policial à época, notadamente as medidas assecuratórias do sequestro de bens móveis e imóveis vinculados aos representados, e que teriam sido obtidos com o proveito das infrações penais, o Ministério Público em Gramado manifestou-se favoravelmente”, informou o MPRS em nota oficial, ressaltando “os indícios suficientes das práticas contravencionais e criminosas investigadas”.

Houve a apresentação paralela à ação penal oferecida de duas outras ações: “uma cível de natureza reparatória dos danos sociais provocados à comunidade de Gramado pelas infrações penais e outra de natureza cautelar criminal de alienação antecipada de bens”.

“Igualmente, com a devida intervenção do Ministério Público, deferiu-se pelo Poder Judiciário a destinação provisória dos bens móveis sequestrados, inclusive um veículo Mercedes SLK 250 CGI, para o uso imediato da Polícia Civil de Gramado. O veículo foi devidamente adesivado para uso como viatura ostensiva, sendo que a sua manutenção não trará ônus ao Estado do Rio Grande do Sul, pois será providenciada pelo Movimento de Combate à Violência (Mocovi – Gramado), com recursos repassados pelo Ministério Público a partir de acordos judiciais devidamente homologados”, observou o MPRS no comunicado.