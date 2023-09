Polícia Civil e BM efetuam 434 prisões em dois dias de operação integrada no Rio Grande do Sul

publicidade

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) divulgou os números da 3ª Operação Cerco Fechado, deflagrada entre os dias 27 e 29 de setembro, em combate a crimes violentos no Rio Grande do Sul. A ação contou com 12 mil policiais civis e militares e resultou na prisão de 434 criminosos, incluindo 36 foragidos.

“Intensificamos as ações policiais em pontos estratégicos do estado, reforçando o combate à criminalidade através da pressão operacional”, declarou o secretário Sandro Caron.

Além das prisões, também foram realizadas mais de 750 barreiras. Segundo o Executivo Estadual, a Brigada Militar abordou mais de 12 mil pessoas e a Polícia Civil cumpriu 127 mandados de busca. Em relação às vistorias, 1,3 mil estabelecimentos comerciais foram fiscalizados e mais de 380 propriedades rurais, visitadas.





Veja Também